Завтра ожидается избрание всего состава Кабмина

11 декабря ожидается избрание всего состава Кабинета Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сказал народный депутат от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Роман ЗВАРИЧ.

Он отметил, что все члены НУ-НС будут присутствовать во время голосования по кандидатуре Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины и по составу правительства.

Отвечая на вопрос, какие должности в правительстве займут представители от НУ-НС, Р.ЗВАРИЧ сказал, что положения коалиционного соглашения о делении должностей в правительстве не пересматривались, и потому должности будут распределяться согласно договору.

Как сообщалось, согласно договору, в квоту БЮТ в будущем правительстве вошли: первый вице-премьер, вице-премьер, министр аграрной политики, министр охраны окружающей природной среды, министр экономики, министр топлива и энергетики, министр угольной промышленности, министр труда и социальной политики, министр промышленной политики, министр транспорта и связи и министр финансов Украины.

К квоте "Нашей Украины - Народной самообороны" отнесены: два вице-премьера, в том числе по гуманитарным вопросам, министр регионального развития, строительства и архитектуры, министр внутренних дел, министр иностранных дел, министр культуры и туризма, министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы, министр обороны, министр образования и науки, министр здравоохранения, министр по делам семьи, молодежи и спорта и министр юстиции.

На должность премьер-министра субъекты коалиции внесли кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО.