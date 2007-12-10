В БЮТ прогнозируют самого неожиданного генпрокурора

Наиболее вероятными претендентами на пост Генерального прокурора являются сегодняшний заместитель Генпрокурора Николай Голомша, бывший прокурор Крыма Виктор Шемчук, прокурор города Киева Евгений Блаживский и прокурор Днепропетровской области Владимир Шуба. Так считает народный депутат от БЮТ Святослав Олийнык.

Вместе с тем, как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе С.Олийныка, политик отметил, что существует большая вероятность того, что кандидатура, предложенная на этот пост, будет неожиданной. "Такой как, например, была кандидатура Яценюка на пост спикера Верховной Рады", - уточнил парламентарий.

По его словам, единственные критерии, которые, безусловно, будут соблюдены при выдвижении кандидатуры - это "динамичность, профессионализм, высокий уровень образования и внутренней культуры". "Нельзя сейчас выдвигать на пост Генерального прокурора "динозавров". Политическая сила, которая станет выдвигать политиков старого образца, неизбежно проиграет в условиях жесткой конкуренции", - спрогнозировал БЮТовец.

Напомним, что в Аппарате Верховной Рады зарегистрировано представление, инициированное народным депутатом, членом фракции "Наша Украина - Народная самооборона" Юрием Луценко, о выражении недоверия Генеральному прокурору Украины Александру Медведько. Его подписали свыше 180 народных депутатов фракций "Наша Украина - Народная самооборона" и Блока Юлии Тимошенко.