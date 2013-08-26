Азаров возвращается с дачи Медведева

Премьер-министр Украины Николай Азаров завершил переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и отбыл в Киев. Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, после встречи в загородной резиденции российского премьера «Горки-9» подхода к прессе не было предусмотрено. В то же время, как стало известно УНИАН, «по итогам встречи конкретных договоренностей не было достигнуто. Это был очередной раунд переговоров. Стороны сосредоточились на нахождении возможных путей взаимодействия двух государств в контексте предстоящего подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС», - сказал собеседник агентству.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров с рабочим визитом в России. Программой рабочего визита запланирована встреча с главой правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в формате тет-а-тет и в расширенном составе. Встреча премьер-министра Украины Н.Азарова и премьер-министра России Д.Медведева в формате тет-а-тет длилась почти два часа.

Премьер-министр России Д.Медведев предложил премьер-министру Украины Н.Азарову обсудить юридические, организационные и экономические последствия подписания соглашения между Украиной и Евросоюзом об ассоциации, а также те возможности, которые связаны с возможным членством Украины в Таможенном союзе.

Премьер-министр Украины Н.Азаров выступил за восстановление и наращивание двустороннего товарооборота между Украиной и Россией.