Янукович принял Шуфрича в регионалы

Сегодня во время заседания политсовета Партии регионов ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ вручил партийные билеты Геннадию ВАСИЛЬЕВУ, Андрею ДЕРКАЧУ, Александру ЛАВРИНОВИЧУ, Ивану МИРНОМУ, Михаилу ПАПИЕВУ и Нестору ШУФРИЧУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил однопартийцев и пожелал им новых свершений на благо украинского народа.