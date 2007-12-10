Янукович принял Шуфрича в регионалы
18:13, 10 декабря 2007Политика
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Политсовет вручил 6 партбилетов
Сегодня во время заседания политсовета Партии регионов ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ вручил партийные билеты Геннадию ВАСИЛЬЕВУ, Андрею ДЕРКАЧУ, Александру ЛАВРИНОВИЧУ, Ивану МИРНОМУ, Михаилу ПАПИЕВУ и Нестору ШУФРИЧУ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.
В.ЯНУКОВИЧ поздравил однопартийцев и пожелал им новых свершений на благо украинского народа.
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