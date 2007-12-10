Янукович принял Шуфрича в регионалы

18:13, 10 декабря 2007
Политика
754

Политсовет вручил 6 партбилетов

Нестор ШуфричСегодня во время заседания политсовета Партии регионов ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ вручил партийные билеты Геннадию ВАСИЛЬЕВУ, Андрею ДЕРКАЧУ, Александру ЛАВРИНОВИЧУ, Ивану МИРНОМУ, Михаилу ПАПИЕВУ и Нестору ШУФРИЧУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ поздравил однопартийцев и пожелал им новых свершений на благо украинского народа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter