Тягнибок говорит, что в Украине уже началась президентская кампания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил на брифинге в Кременчуге Полтавской области.

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«В стране уже фактически началась президентская компания. Ее начала активно вести власть, используя админресурс, разные формы давления и манипуляций. Очевидно, что сейчас будет создано несколько проектов политических партий и их кандидатов в президенты, которые будут политическими киллерами. Они в общем будут дискредитировать идею парламентаризма и будут делать все по типу: «Президент хороший, а все остальные плохие в т.ч. и парламент», - сказал Тягнибок.

Он также заявил, что «Свобода» с началом работы парламента будет стараться рассмотреть подготовленные около 200 законопроектов.

«Мы знаем, что большинство их не захочет принять. Если они с нами не начнут соглашаться и продолжат вести политику: «Мы победили на выборах и не будем вас слушать», то в парламенте не будет никакой конструктивной работы парламента», - сказал Тягнибок.

По его словам, в середине сентября «Свобода» презентует альтернативное правительство, что должно власти показать, что в стране есть оппозиция и политики, которые по другому видят пути развития страны.

«Будем далее заставлять власть работать в границах действующего законодательства и не нарушать законы. Будем выкрывать нарушения и в т.ч. те которые они проводят в рамках начавшейся президентской кампании», - заявил Тягнибок