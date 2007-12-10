Прооперированного позавчера Каськива завтра привезут в ВР
17:36, 10 декабря 2007Политика
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Кириленко считает это мужественным поступком
|Владислав КАСЬКИВ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.
По словам В.КИРИЛЕНКО, В.КАСЬКИВА действительно прооперировали, но он пообещал, что обязательно примет участие в голосовании за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.
В.КИРИЛЕНКО отметил, что «это будет мужественный поступок».
Лидер фракции НУ-НС добавил, что завтра все народные депутаты фракции, в том числе и Иван СПОДАРЕНКО, который также находится на больничном, будут участвовать в голосовании.
Как сообщал УНИАН, в состав коалиции НУ-НС и Блока Юлии Тимошенко входят 228 депутатов. Для принятия решения Верховной Радой необходимо, минимум, 226 голосов.
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