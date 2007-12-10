Прооперированного позавчера Каськива завтра привезут в ВР

Лидер фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Вячеслав КИРИЛЕНКО заявляет, что завтра, 11 декабря, депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ примет участие в голосовании за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

По словам В.КИРИЛЕНКО, В.КАСЬКИВА действительно прооперировали, но он пообещал, что обязательно примет участие в голосовании за кандидатуру Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра Украины.

В.КИРИЛЕНКО отметил, что «это будет мужественный поступок».

Лидер фракции НУ-НС добавил, что завтра все народные депутаты фракции, в том числе и Иван СПОДАРЕНКО, который также находится на больничном, будут участвовать в голосовании.

Как сообщал УНИАН, в состав коалиции НУ-НС и Блока Юлии Тимошенко входят 228 депутатов. Для принятия решения Верховной Радой необходимо, минимум, 226 голосов.