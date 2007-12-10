Согласительный совет ВР договаривается о нарушении регламента

Народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов) не исключает, что голосование за избрание премьер-министра будет предшествовать формированию руководящего и персонального составов парламентских комитетов.

Такое мнение Ю.МИРОШНИЧЕНКО высказал сегодня в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Сейчас наши представители в Согласительном совете ведут переговоры в соответствии с поручениями фракции, сформированными в виде директив. Мы рассчитываем, что завтра парламент начнет работать конструктивно. Уже сейчас сняты многие противоречия. Я не исключаю, что голосование по кандидатуре премьер-министра может состояться раньше, чем будут сформированы комитеты», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

В то же время, депутат считает необходимым внести соответствующие изменения в Регламент Верховной Рады, который позволит изменить очередность голосования вопросов. «Если по этому вопросу будет достигнут компромисс и парламент будет работать конструктивно, то никто не будет цепляться, чтобы продлить полномочия правительства ЯНУКОВИЧА», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, кандидатура которой предложена коалицией демократических сил.