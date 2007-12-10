Фракция ПР наконец-то выбрала голову (дополнена)

Фракцию Партии регионов в Верховной Раде возглавит лидер партии Виктор ЯНУКОВИЧ.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил народный депутат Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).

«Сегодня на заседании фракции было принято решение, что фракцию партии в парламенте возглавит Виктор ЯНУКОВИЧ. Кроме того, сегодня также избраны 12 заместителей руководителя фракции», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, одним из 12 заместителей руководителя фракции избрана Раиса БОГАТЫРЕВА.

Справка УНИАН. Фракцию Партии регионов в Верховной Раде пятого созыва возглавляла Раиса БОГАТЫРЕВА. Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ был выдвинут на должность премьер-министра Украины от Коалиции национального единства, которую сформировали Партия регионов, Социалистическая партия Украины и Коммунистическая партия Украины.