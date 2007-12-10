Криль: Медведчук – это менеджер ночи, а Балога – это менеджер дня

«Если ваша цель сказать 50 раз, что Виктор Балога – это Виктор Медведчук, то я отвечу вам лишь один раз: это не так!» Так нардеп от Нашей Украины – Народной Самообороны, один из бывших неподписантов коалиционного соглашения с БЮТ, Игорь Криль в интервью Украинской правде ответил на замеания относительно растущего авторитаризма Виктора Балоги, главы Секретариата Президента, лидера так называемой “группы Балоги”, в которую входит Криль.

“Все зависит от того, какие цели ставит человек перед собой и какими методами их достигает, - развил свою мысль нардеп. - Балога и Медведчук – это два мощных управленца. Но если Медведчук – это менеджер ночи, то Балога – это менеджер дня.

Балога работает в совсем других условиях, более демократических, и у него нет тех условий, которые имел Медведчук, - заметил Криль. - Тогда приглашали каждого депутата на Банковую и ставили ему задачи. Сегодня этого не происходит. Я как человек, который был непосредственным участником событий по созданию коалиции, могу спокойно об этом заявить”.