Криль: Медведчук – это менеджер ночи, а Балога – это менеджер дня
17:06, 10 декабря 2007Политика
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Свидетель рассказал, как это было
|Игорь Криль
“Все зависит от того, какие цели ставит человек перед собой и какими методами их достигает, - развил свою мысль нардеп. - Балога и Медведчук – это два мощных управленца. Но если Медведчук – это менеджер ночи, то Балога – это менеджер дня.
Балога работает в совсем других условиях, более демократических, и у него нет тех условий, которые имел Медведчук, - заметил Криль. - Тогда приглашали каждого депутата на Банковую и ставили ему задачи. Сегодня этого не происходит. Я как человек, который был непосредственным участником событий по созданию коалиции, могу спокойно об этом заявить”.
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