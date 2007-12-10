Экс-”неподписант” от НУ-НС сказал, когда проголосует за Тимошенко-президента

«Я с удовольствием отдам свой голос за Тимошенко-премьера, ведь это – следующий шаг, который мы обещали сделать по окончании выборов. Я не сомневаюсь, что Тимошенко возглавит Кабмин, потому что знаю, что все мои коллеги готовы за нее голосовать», - сказал народный депутат, член фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Игорь Криль в интервью Украинской правде.

Также народный депутат отметил, что будет поддерживать любые шаги премьера Тимошенко, если "она будет действовать на улучшение жизни людей и критиковать ее, если она будет предпринимать шаги как кандидат на выборах президента".

«Я считаю, что тандем Ющенко–Тимошенко может принести много пользы Украине. Если этот тандем разорвется из-за президентских амбиций Тимошенко, это будет непоправимым ударом для развития Украины», - считает народный депутат.

Он убежден, что Тимошенко обязана действовать в интересах государства. «Это – важнее. И только такие политики добывают большие политические победы. Потому, если Юлия Владимировна будет так действовать, то она когда-то станет президентом», - считает Кроль.

При условии, если лидер БЮТ будет руководствоваться интересами государства, народный депутат проголосует за Юлию Тимошенко на выборах президента 2015 года.

В то же время Кроль отметил, что никогда не отказывался подписывать коалиционное соглашение, «напротив, я всегда знал, что подпишу коалиционное соглашение с БЮТ».