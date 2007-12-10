Преемника Путина за глаза называют ”Визирь”

42-летний юрист из Петербурга Дмитрий Медведев долгое время считался темной лошадкой российской политики. Как почти всякий действующий высокопоставленный чиновник, знаком с Путиным давно – но не так давно, как сослуживцы нынешнего президента по КГБ.

Выпускник ленинградского юрфака, затем аспирант и преподаватель. В университете познакомился с Анатолием Собчаком, затем участвовал в его избирательной кампании. С Путиным работал вместе в комитете по внешним связям питерской мэрии – Медведев был юридическим экспертом этой структуры. Затем на несколько лет Мендведев пропадает из политики. В 99-м выныривает вновь – и сразу на высокий пост замглавы аппарата правительства. Через месяц переходит на работу в администрацию. Во время выборов возглавляет предвыборный штаб Владимира Путина.

В 2003-м, после отставки Александра Волошина, занимает пост главы кремлевской администрации. Через два года Медведев, неожиданно для многих, становится первым вице-премьером в правительстве Фрадкова, и тогда впервые о Дмитрии Медведеве начинают говорить как о преемнике. Ему поручают вести нацпроекты, а федеральные телеканалы ежедневно передают отчеты о поездках Медведева в регионы. Однако через полтора года появляется еще один первый вице – Сергей Иванов, и о Медведеве уже говорят в другом ключе – как о неудавшемся преемнике.

Дмитрий Медведев в Кремле считается либералом – как один из немногих приближенных президента, не служивший в органах. Его называют мягким и не слишком амбициозным политиком, готовым поступиться высокими постами, если попросят. Медведев долгое время создавал себе имидж прогрессивного политика – признавался в любви к тяжелому року и вставлял в речь молодежный сленг.

Некоторое время назад политологи рассматривали его как либеральную альтернативу более жесткому Сергею Иванову – Медведев даже вступил в заочную дискуссию со своим оппонентом, отметив, впрочем, что серьезных разногласий между либералами и силовиками и Кремле нет.

Медведев не был замечен ни в принадлежности к какой-либо политической партии, ни в участии в стычках кремлевских силовиков. При этом его считают опытным аппаратчиком и мастером подковерной интриги. В Кремле, по некоторым данным, за глаза его называют «Визирь».

Эхо Москвы