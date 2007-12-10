Ющенко обсудил с Яценюком кандидатуры двух министров
15:43, 10 декабря 2007Политика
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Президент и глава ВР поговорили и про Тимошенко
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны.
Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, в ходе встречи главы государства с А.ЯЦЕНЮКОМ также обсуждался вопрос представления Президентом кандидатуры премьер-министра Украины.
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