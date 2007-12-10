Ющенко обсудил с Яценюком кандидатуры двух министров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с председателем Верховной Рады Арсением ЯЦЕНЮКОМ кандидатуры министра иностранных дел и министра обороны.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, в ходе встречи главы государства с А.ЯЦЕНЮКОМ также обсуждался вопрос представления Президентом кандидатуры премьер-министра Украины.