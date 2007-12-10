Ющенко, Тимошенко и Луценко решили, что будет завтра
15:06, 10 декабря 2007Политика
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Президент - за соответствие и производительность
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудил с лидерами демократических сил Юлией ТИМОШЕНКО, Вячеславом КИРИЛЕНКО и Юрием ЛУЦЕНКО ход завтрашнего заседания парламента.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.
По ее словам, в ходе сегодняшней встречи народные депутаты поинформировали главу государства о подготовке к завтрашнему заседанию парламента.
Президент, в свою очередь, выразил надежду, что завтрашнее заседание ВР будет происходить в суровом соответствии с регламентом и будет производительным.
Как сообщал УНИАН, завтра в ВР планируется рассмотреть вопрос об избрании Ю.Тимошенко на должность премьер-министра.
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