Тимошенко сегодня придет к регионалам?

Во фракциях Блока Литвина и Партии регионов сомневаются, что встреча с Юлией ТИМОШЕНКО повлияет на их решение не поддерживать ее кандидатуру на должность премьер-министра.

Как сообщил УНИАН народный депутат от фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ, представители фракции встретятся с Ю.ТИМОШЕНКО завтра утром. В то же время он прогнозирует, что такая встреча ничего не изменит. О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что голосовать за назначение премьера должны представители коалиции, а Блок Литвина в коалицию “в приймы не пойдет”, о чем говорилось еще в октябре.

В свою очередь народный депутат от фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО сообщил, что заседание фракции “регионалов” запланировано сегодня на 15.30. При этом народный депутат отметил, что повестка дня заседания ему неизвестна. “Я не знаю, запланирована ли на сегодня встреча Ю.ТИМОШЕНКО с фракцией, но не исключаю, что она будет на фракции”, - сказал он. Вместе с тем депутат выразил сомнение, что результаты встречи Ю.ТИМОШЕНКО как кандидата на должность главы правительства с фракцией Партии регионов могут повлиять на решение не поддерживать ее кандидатуру. “Это маловероятно, потому что программа Ю.ТИМОШЕНКО является популистской”, - отметил В.КОЛЕСНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура которой предложена коалицией демократических сил.