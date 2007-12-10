Путин дал Азарову серебряный орден (фото)

Президент России Владимир Путин наградил вице-премьер-министра Украины Николая Азаров орденом Дружбы». Как сказано в указе, «за большой вклад в развитие торгово-экономических связей между Российской Федерацией и Украиной, укрепление дружбы и сотрудничества между российским и украинским народами…»

Указ, датированный 6 декабря, размещен на официальном сайте Президента России.

«Знак ордена Дружбы из серебра с эмалью и позолотой, - указывает РИА новости в разделе «государственная символика». - Он представляет собой пятиконечную звезду, образованную пучками расходящихся золотистых лучей. В центре звезды - накладное изображение земного шара, отдельные детали которого покрыты цветной эмалью. Изображение земного шара обрамлено венком из лавровых ветвей, покрытых зеленой эмалью. На венке - красные точки. На оборотной стороне ордена - рельефная надпись: "Мир и дружба" и номер ордена. Расстояние между противолежащими концами звезды - 44 мм».