Фракция НУ-НС проведет встречу с Тимошенко
14:10, 10 декабря 2007Политика
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Сегодня члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона” проведут встречу с кандидатом на должность премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО.
Как сообщили УНИАН во фракции, встреча запланирована на 18.00 в стенах парламента.
Как сообщал УНИАН, 11 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура которой предложена коалицией демократических сил.
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