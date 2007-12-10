Фракция НУ-НС проведет встречу с Тимошенко

Сегодня члены фракции “Наша Украина – Народная самооборона” проведут встречу с кандидатом на должность премьер-министра Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН во фракции, встреча запланирована на 18.00 в стенах парламента.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура которой предложена коалицией демократических сил.