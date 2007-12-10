Тимошенко взяла пример с Ющенко

Блок Юлии Тимошенко после формирования правительства займется вопросом создания единой политической силы на базе блока.

Об этом в интервью газете «Вечерние вести» № 217(1907) от 10 декабря заявил народный депутат, член фракции БЮТ Андрей ШКИЛЬ.

По словам А.ШКИЛЯ, вопрос относительно объединения политических сил, входящих в БЮТ, уже полностью согласован и одобрен. «Скоро прояснится ситуация с назначениями руководства парламента и правительства, тогда мы сможем вплотную заняться и созданием единой партии на основе нашего политического блока», - сказал народный депутат.

В состав Блока Юлии Тимошенко входят три политические силы – Всеукраинское объединение "Батькивщина", Украинская социал-демократическая партия (УСДП) и Партия "Реформы и порядок".