Сирота: Литвин может стать фаворитом Партии регионов
Нардеп дал интервью Главреду
Народный депутат, представитель фракции Блока Литвина Михаил Сирота считает, что вскоре Владимир Литвин может стать фаворитом Партии регионов. Такое мнение он выразил в интервью «Главреду». По словам Сироты, Литвин может существенно повлиять на ход президентских выборов 2010-го.
«После формирования демократической коалиции роль и авторитет Партии регионов существенно уменьшается. Вполне возможно, что регионалы рассмотрят вопрос о необходимости поддержки нового фаворита. И им может стать Владимир Литвин. В настоящий момент много могучих ФПГ ищут фигуру, на которую можно будет поставить в 2010 году. Первыми, кто в этом будет нуждаться, – Партия регионов. Это значит, что Литвин на следующих президентских выборах может претендовать как минимум на 10%», - сказал Сирота.
Он считает, что «Литвин действительно составляет угрозу для основных политических конкурентов на президентских выборах».
Сирота выразил уверенность, что парламент VI созыва проработает пять лет, «поскольку уже с конца следующего года начнется активная фаза борьбы за президентское кресло».