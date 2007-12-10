Сирота: Литвин может стать фаворитом Партии регионов

Народный депутат, представитель фракции Блока Литвина Михаил Сирота считает, что вскоре Владимир Литвин может стать фаворитом Партии регионов. Такое мнение он выразил в интервью «Главреду». По словам Сироты, Литвин может существенно повлиять на ход президентских выборов 2010-го.

«После формирования демократической коалиции роль и авторитет Партии регионов существенно уменьшается. Вполне возможно, что регионалы рассмотрят вопрос о необходимости поддержки нового фаворита. И им может стать Владимир Литвин. В настоящий момент много могучих ФПГ ищут фигуру, на которую можно будет поставить в 2010 году. Первыми, кто в этом будет нуждаться, – Партия регионов. Это значит, что Литвин на следующих президентских выборах может претендовать как минимум на 10%», - сказал Сирота.

Он считает, что «Литвин действительно составляет угрозу для основных политических конкурентов на президентских выборах».

Сирота выразил уверенность, что парламент VI созыва проработает пять лет, «поскольку уже с конца следующего года начнется активная фаза борьбы за президентское кресло».