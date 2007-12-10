В НУ-НС хотят дать Шуфричу и Цушко по медали

Представители блока «Наша Украина – Народная самооборона» намерены ходатайствовать перед Секретариатом Президента Украины об учреждении двух медалей. Об этом Ирта-FAXсообщил народный депутат от НУ-НС Геннадий Москаль.

«Одной медалью «За освобождение МЧС» нужно наградить Нестора Шуфрича, а второй – «За освобождение МВД» Василия Цушко. Мы хотим, чтобы все, наконец, поняли абсурдность награждений, проводимых Секретариатом, и убрали с постов Глав МЧС и МВД Украины», - отметил Геннадий Москаль.

Он подчеркнул, что таким ходатайством НУ-НС дает возможность «народу хоть посмеяться в очередной раз над этими горе-руководителями».