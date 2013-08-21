Глава МИД Литвы - о таможенной блокаде: Мы должны защитить украинских партнеров

По его словам, ЕС должен поддержать Украину в ее европейских устремлениях и защитить от препятствующей этому политики Москвы.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Я считаю, что мы должны быть едины и защитить наших украинских партнеров", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе.

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Напомним, российская таможня с 14 августа усилила контроль за грузами практически всех украинских экспортеров. Украинские компании заявляют, что их поставки на российский рынок фактически заблокированы. Федерация работодателей Украины оценила возможные потери экспортеров до конца года в 2,5 миллиарда долларов. Киев и Москва вели переговоры об урегулировании ситуации, 20 августа Министерство доходов и сборов Украины сообщило о возвращении таможенного режима в штатный режим.

Ранее в среду представитель Евразийской экономической комиссии сообщил, что Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана может изменить режим торговли с Украиной в случае, если Киев подпишет с ЕС Соглашение об ассоциации, но условия не будут более жесткими, чем для других стран-членов ВТО.

О том, что Россия может поставить вопрос об отмене режима свободной торговли с Украиной после подписания ею Соглашения с ЕС об ассоциации, частью которого является положение о зоне свободной торговли, заявил советник Президента РФ Сергей Глазьев.