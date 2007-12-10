В Партии регионов уже смирились с Тимошенко?

Народный депутат Владимир СИВКОВИЧ (фракция Партии регионов) считает, что избрание премьер-министра до формирования парламентских комитетов нарушает Регламент Верховной Рады.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов со ссылкой на В.СИВКОВИЧА.

«Избрание премьер-министра до формирования комитетов нарушает Регламент, но вторник большой, и мы можем избрать вице-спикера и сформировать комитеты, а потом проголосовать за премьера. Так как ТИМОШЕНКО очень хочет быть премьером и сроки поджимают, я думаю, комитеты сформируют быстро и выберут вице-спикера», - сказал В.СИВКОВИЧ.

Представитель Партии регионов считает, что быстрое внесение в парламент представления Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО на назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром является свидетельством внешнего влияния на главу государства. «Мое мнение таково, что на Президента повлиял приезд КАЧИНЬСКОГО (Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО - УНИАН), который, скорее всего, приехал уговаривать ЮЩЕНКО немедленно поставить ТИМОШЕНКО на должность премьера. КАЧИНЬСКИЙ, наверное, тоже выполнял чье-то поручение. Это значит, что ТИМОШЕНКО максимально задействовала свои рычаги внешнего влияния», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря парламент планирует рассмотреть вопрос о назначении премьер-министром лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО, кандидатура которой предложена коалицией демократических сил.