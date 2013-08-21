У Лукаш предлагают дать нотариусам доступ к Госреестру недвижимости

Министерство юстиции разработало и внесло на рассмотрение Кабинета министров проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины о предоставлении информации о государственной регистрации прав и их обременений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, согласно законопроекту, полномочия нотариусов в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество будут расширены. Действуя как специальные субъекты, на которых возложены функции государственных регистраторов, они смогут теперь наравне с госрегистраторами предоставлять населению извлечения из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.

«Люди теперь сами смогут выбирать, куда им лучше обращаться за такой информацией: в регистрационные службы, как было до сих пор, или к нотариусам, где они без очереди, лишнего ажиотажа и в комфортных условиях смогут получить нужную информацию. Мы даем людям такой выбор, делая в целом процесс получения информации населением доступным», - объяснила министр юстиции Елена Лукаш.

По ее словам, принятие закона принесет серьезные позитивные изменения при реализации физическими и юридическими лицами вещных прав на объекты недвижимого имущества.