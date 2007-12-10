Мороз нашел себе занятие в Верховной Раде

Спикер Верховной Рады третьего и пятого созывов Александр Мороз по-прежнему ходит в Верховную Раду. Об этом он сообщил в субботу в Харькове, отвечая на вопрос «МедиаПорта» о том, как он использует время, освободившееся после выборов.

«Я сейчас хожу на работу в Верховную Раду, поскольку у меня там кабинет - рабочее место как у бывшего председателя парламента - пока. Пока бывшего, я имею в виду, - уточнил Мороз с улыбкой. - И занятий там для меня достаточно, которые касаются законодательной работы, кстати, потому что я сохраняю контакты с людьми, которые находятся и в аппарате парламента, и в политических структурах, во фракциях... Таким образом, я себе занятие нахожу».

В ответ на уточняющий вопрос, как долго он намерен ходить в свой парламентский кабинет, Мороз сказал: «Пока не позовут в зал».