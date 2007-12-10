Каськив сбежит из больницы, чтобы голосовать за Тимошенко?

Во вторник истекает срок, отведенный регламентом ВР для голосования по премьер-министру. На этот пост претендует лидер БЮТ Юлия Тимошенко, чью кандидатуру президент внес в парламент 6 декабря. Однако лидеру БЮТ во вторник может не хватить голосов. Пока под вопросом присутствие в зале во время голосования за премьера трех "нунсовцев". Это депутаты, Зиновий Шкутяк и Иван Сподаренко, которые находятся на больничном еще с прошлой недели (но в то же время приезжали в парламент на голосование за спикера Арсения Яценюка.), а также лидер "Поры" Владислав Каськив, угодивший на больничную койку в субботу. Как пишет "Сегодня", Каськиву сделали очень сложную операцию. Длилась она более трех часов. "Буду стараться попасть на голосование по премьеру, хотя пока я даже и не знаю, когда меня выпишут. Врачи говорили, что посмотрят по моему состоянию здоровья", цитирует Каськива газета.