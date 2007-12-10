Ехануров сделает, как сказал

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ убежден, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО получит необходимое количество голосов при избрании на должность премьер-министра.

Об этом он заявил вчера в эфире “5 канала”.

В частности, отвечая на вопрос, получит ли Ю.ТИМОШЕНКО поддержку в 227 голосов народных депутатов, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: “Не сомневаюсь”. При этом он отметил, что, несмотря на определенные предостережения относительно проекта программы деятельности будущего правительства, также лично проголосует за избрание Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром. Он отметил, что поддержка лидера БЮТ на должность главы правительства является одной из договоренностей между членами демократической коалиции. “Я человек, которого воспитали в дисциплине. Мы сказали, что мы будем делать, и мы это сделаем”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.