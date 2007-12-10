Волга создал СЛС

В субботу состоялся учредительный съезд партии "Союз левых сил" (СЛС), которую возглавил депутат Верховной рады V созыва Василий Волга. По словам господина Волги, одной из главных целей новой политической силы является "объединение левого движения". Однако представители левых партий – СДПУ(о) и КПУ – сомневаются в успешности миссии СЛС, пишет сегодня Коммерсантъ-Украина.

Значительная часть делегатов (а их было зарегистрировано 483 человека) на поверку оказалась представителями общественной организации "Громадский контроль", которую возглавляет инициатор создания СЛС Василий Волга. По его же утверждению, в числе приглашенных на учредительный съезд были и "представители политических партий". В частности, Партии возрождения украинского села, "Новой демократии", Всеукраинского объединения левых "Справедливость", партии "Русь", Прогрессивной социалистической партии и КПУ.

Обосновывая необходимость создания новой партии, господин Волга отметил, что Украина превратилась в олигархическое государство с элементами тоталитаризма. "Наша задача – создать настоящую левую всенародную партию. Предлагаю назвать ее "Союз левых сил"",– заявил господин Волга. По его словам, новая партия должна остановить "приватизацию стратегических предприятий", отстаивать политику "активного нейтралитета" Украины и добиться придания русскому языку статуса второго государственного.

От безымянных обвинений Василий Волга постепенно перешел к персоналиям. Констатировав в обществе раскол по географическому и "этнокультурному признаку", в его углублении он обвинил президента Виктора Ющенко.

Выступив с программным заявлением, господин Волга ненадолго вышел к журналистам. Им он сообщил, что новая партия – если, конечно, делегаты проголосуют за ее создание – может быть зарегистрирована в Минюсте еще до новогодних праздников. "В самом названии – "Союз левых сил" – уже достаточно потенции к возможному объединению левого движения",– сказал Василий Волга. Примерно через два с половиной часа съезд единогласно поддержал создание партии "Союз левых сил", избрав господина Волгу ее председателем.

Как отмечает издание, идея объединения политических сил левоцентристского и социал-демократического толка не является новой. Сейчас подобные переговоры ведут СПУ и СДПУ(о). Ранее с призывом к объединению левых партий выступала Компартия. Представители этих партий скептически относятся к инициативам Василия Волги. "Попытки некоторых политиков создать что-то новое и объединить кого-то вокруг себя рано или поздно приведут к провалу. Политические силы должны объединяться вокруг идеологии, а не вокруг персоналий либо отдельных политических партий",– заявил вчера заместитель главы СДПУ(о) Игорь Шурма. "Объединение должно идти не путем дробления и создания новых структур, а путем консолидации уже существующих. Давно прошло то время, когда партии росли как грибы после дождя. Сейчас партия должна создаваться на какой-либо идеологической основе",– объяснил народный депутат от КПУ Александр Голуб.