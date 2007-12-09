Яценюк не сомневается, что Тимошенко станет премьер-министром

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не сомневается, что Юлия ТИМОШЕНКО будет избрана на должность премьер-министра Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье вечером.

В частности, отвечая на вопрос, возможно ли, что кандидатура Ю.ТИМОШЕНКО не наберет надлежащего количества голосов, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Это практически нереально».

По словам спикера, неподдержка кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО может привести к расколу в коалиции. «Это поставит крест на демократической коалиции», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК напомнил, что предположения относительно недостатка голосов были и тогда, когда его избирали председателем Верховной Рады. «И риски были намного больше, поскольку тогда было голосование тайным, и очень многие народные депутаты могли не показывать бюллетень», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что при открытом голосовании он не «видит возможности, что Ю.ТИМОШЕНКО не будет премьер-министром».

При этом А.ЯЦЕНЮК не исключил, что в случае неизбрания Ю.ТИМОШЕНКО председателем правительства он сложит свои полномочия спикера парламента. «Наверное, это будет корректно», - отметил А.ЯЦЕНЮК.