Ехануров про БЮТ, Нашу Украину, гетманчиков и три направления развития

Народный депутат, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Юрий ЕХАНУРОВ считает, что Блок Юлии Тимошенко поглощает партию “Народный Союз Наша Украина”.

Об этом он заявил в интервью радио “Свобода”.

“Я вижу, что идет процесс поглощения “Нашей Украины” Блоком Юлии Тимошенко. И фактически социал-демократическая по своей сути “Батькивщина” вдруг ее лидерами была объявлена такой народной партией. И поездка в Лиссабон – это свидетельство того, что было принято стратегическое решение уничтожить соперника на своем электоральном поле”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

По его словам, и местных организациях, и в руководящих партийных органах определенная часть НСНУ ориентируется на лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО.

“Я Вам говорю о реальных вещах, которые сегодня происходят в регионах страны. И таким образом большая группа людей в “Нашей Украине” уже сегодня ориентируется на этого человека. И я так думаю, что вопрос времени, когда будет новое расслоение”, - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Он также выразил сомнение, что на базе блока “Наша Украина – Народная самооборона” будет создана единая партия демократического направления.

“К сожалению, обещание наших партийных лидеров, этих всех гетманов, гетманчиков, вождишек, привела к тому, что обещание нашему избирателю о том, что мы сделаем единую политическую силу после выборов, оно привело к неудаче всех попыток хоть что-то сделать”, - сказал народный депутат.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что у руководства партий, входящих в блок НУ-НС, разные подходы к созданию единой демократической силы.

“Реально вырисовываются три направления развития событий, я имею в виду, в трех направлениях, и, к сожалению, единую политическую силу в нашем блоке, вряд ли это можно сделать. Во всяком разе, я говорю как человек, который возглавляет рабочую группу по программным принципам, и я вижу, что нельзя объединить, потому что очень разные подходы. И Вы понимаете, вопрос не в возрасте, вопрос в мышлении. Есть и молодые люди, которые мыслят архаично. Дело в том, что Народный Рух образца 89-го года, который мы уважаем и должны уважать, и в украинской истории это должным образом выписано, он уже не отражает потребности современного Украинского государства”, - сказал он.