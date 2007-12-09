”Вперед, Украина!” не против единой партии на базе НУ-НС

Совет политической партии “Вперед, Украина!” подтверждает стремление создать единую демократическую партию на базе блока “Наша Украина – Народная Самооборона”.

Как сообщает пресс-служба Гражданского движения “Народная самооборона”, об этом заявил и.о. председателя партии “Вперед, Украина!” член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”. Олег НОВИКОВ. Так он прокомментировал утверждение о том, что создание единой партии на базе Блока НУ-НС тормозится именно из-за участников “Народной Самообороны”.

О.НОВИКОВ напомнил, что ГД “Народная Самооборона”, входящее в состав блока “Наша Украина – Народная Самооборона”, было создано двумя партиями – “Христианско-демократический союз” и “Вперед, Украина”!

По его словам, представители “Народной Самообороны” имели только два замечания относительно формирования единой партии на базе НУ-НС – создание коалиции с Блоком Юлии Тимошенко и внесение определенных изменений в закон “О политических партиях в Украине”.

“Коалиция с БЮТ создана, осталось решить вопрос относительно изменений и дополнений к закону. Если изменения будут приняты в ближайшее время, то, по нашим прогнозам, создание партии закончится не позже марта 2008 года," – цитирует О.НОВИКОВА пресс-служба “Народной самообороны”.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября лидер “Народной самообороны” Юрий ЛУЦЕНКО заявлял, что его политическая сила не готова создавать единую партию на основе блока “Наша Украина – Народная Самооборона” из-за отказа некоторых членов фракции НУ-НС подписывать коалиционное соглашение с БЮТ.