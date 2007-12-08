Тимошенко во вторник не хватит голосов?
Каськиву сделали операцию
Народному депутату от блока "Наша Украина – Народная самооборона" Владиславу КАСЬКИВУ сделали операцию.
Как передает ЛІГАБізнесІнформ, об этом стало известно из достоверных источников.
Таким образом, В.КАСЬКИВ, скорее всего, не сможет во вторник, 11 декабря, голосовать в Верховной Раде по кандидатуре премьер-министра Украины.
Как сообщал УНИАН, 4 декабря председательствующий на заседании Верховной Рады Адам МАРТЫНЮК объявил об отсутствии двоих народных депутатов от фракции “Наша Украина – Народная самооборона” - Зиновия ШКУТЯКА и Ивана СПОДАРЕНКА. Он сообщил, что эти депутаты находятся на больничном.
В состав коалиции НУНС и блока Юлии Тимошенко входят 228 депутатов. Для принятия решения Верховной Радой необходимо не менее 226 голосов.
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО 6 декабря внес на рассмотрение парламента представление о назначении Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра. Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что голосование по кандидатуре премьера и составу правительства состоится в парламенте во вторник, 11 декабря.