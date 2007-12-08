Депутаты Черновецкого заявляют о преследовании

Фракция блока Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевраде заявляет о преследовании депутатов блока.

На этом акцентируется в заявлении блока Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, сегодня ночью, 8 декабря, двое неизвестных тяжело ранили ножом в живот депутата Киеврады Михаила ЯКОВЧУКА (фракция блока Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО) на улице Тарасовской в Киеве. По словам свидетелей, после парковки машины, двое неизвестных пошли за депутатом и нанесли несколько ударов ножом.

М.ЯКОВЧУК возглавляет постоянную комиссию Киеврады по вопросам промышленности, предпринимательства и регуляторной политики и занимается вопросом возвращения коммунальных кинотеатров в собственность города, осуществляя проверку их деятельности, отмечается в заявлении.

“До сих пор не наказаны виновники избиения помощника М.ЯКОВЧУКА, на которого во время проверки коммунальных кинотеатров 25 октября 2006 года было осуществлено нападение неизвестными лицами”, - отмечают авторы заявления.

“Фракция блока Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в Киевраде заявляет о преследовании депутатов блока, ставшими уже системными. Факты преступных преследований на депутатов блока длятся уже более года”, - настаивают они.

Авторы заявления констатируют, что до сих пор не найдены участники криминального нападения на депутата Деснянского районного в г.Киеве совета Юрия ТИТОВА (блок Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО), которого во время проверки деятельности КП «Деснянскпарксервис» облили кислотой. В результате чего депутат стал инвалидом, почти потеряв зрение.

“Фракция обращается в правоохранительные органы с требованием найти и наказать исполнителей и заказчиков таких противозаконных деяний и положить конец своеволию деятельности структур, которые годами грабили коммунальное хозяйство города, а с приходом новой власти почувствовали опасность для своей преступной деятельности”, - отмечается в заявлении блока.