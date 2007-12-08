НУ-НС дает Плющу последний шанс
12:12, 08 декабря 2007Политика
2037
Проверка - во вторник
|Иван Плющ
По его словам, фракция надеется, что Плющ во вторник все же проголосует за избрание Юлии Тимошенко и поддержит согласованные решения коалиции относительно кадровых вопросов.
Если действия Ивана Плюща снова будут противоречить решению фракции, то политсовет готов к кардинальным решениям, вплоть до исключения из фракции. Однако Князевич признал, что, по действующему законодательству, лишить мандата депутата, который не поддерживает позицию фракции, невозможно.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter