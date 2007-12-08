Черновецкому нравится, что его не вылизывают

Киевский городской голова Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что не разрешит ликвидировать коммунальные печатные СМИ столицы.

Об этом он заявил в пятницу вечером в прямом эфире ТРК «Киев».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что хоть ему и не всегда все нравится, что пишут о нем, но, тем не менее, «нельзя никогда обижаться на свое изображение, надо пенять на себя».

«Поэтому я никогда, как Президент мне сказал, что не подпишет закон о перевыборах в Киеве, так я никогда не подпишу ничего касающегося ликвидации коммунальных СМИ», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Кроме того, по мнению мэра, в последнее время газеты, принадлежащие территориальной общине Киева, «стали намного лучше, и их можно читать».

«Они не прославляют градоначальника с пяток до мест на теле выше, не вылизывают, а много есть и критики, и замечаний, много интересного и познавательного», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Киевсовет принял решение о ликвидации в первом полугодии 2008 года коммунальных предприятий «Редакция газеты «Вечірній Київ», газеты Киевсовета «Хрещатик» и газеты «Українська столиця». Депутаты также решили до 1 апреля следующего года разработать предложения об издании информационного бюллетеня Киевсовета с целью информирования территориальной общины столицы о подготовке принятия и контроле выполнения решений горсовета.