Депутат требует защитить памятник УПА в Польше

00:32, 15 августа 2013
Политика
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Народный депутат от ВО «Свобода» Олег Панькевич требует от МИД Украины официально осудить намерения снести памятник-могилу воинам УПА в с. Грушовица Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства Польши и не допустить демонтажа.

Об этом говорится в депутатском обращении Панькевича в адрес министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

Он напомнил о сообщении СМИ, что в селе Грушовица по инициативе депутата Европарламента от польской партии "Право и справедливость" Томаша Порембы готовятся снести памятник-могилу воинам УПА, расположенную на территории сельского кладбища.

«Такие антихристианские и антигуманные действия являются вандализмом, проявлением неуважения к мертвым, несмотря на то, какие убеждения и политические взгляды они имели при своей жизни. Считаем недопустимым осуществление надругательства над государственным символом Украины и над памятью умерших с целью получения политических дивидендов отдельными польскими политиками, ведь в мае 2014 года состоятся очередные выборы в Европарламент. Такие действия вызовут соответствующую реакцию в украинском обществе и европейском содружестве. Снос освященного памятника-могилы имеет антиукраинское содержание и однозначно приведет к обострению отношений между Польшей и Украиной», - говорится в документе.

Как отмечает Панькевич, депутат Европарламента Поремба аргументирует снос памятника воинам УПА в с. Грушовица тем, что он установлен без согласия польской власти.

«По этому поводу следует отметить, что в Украине польская сторона установила большое количество несанкционированных памятных знаков, в частности во Львовской, Волынской, Ривненской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Только во Львовской области (во Львове и десяти районах) временная контрольная комиссия Львовского областного совета выявила десятки таких объектов, - подчеркивает депутат. - Это отражено в «Отчете временной контрольной комиссии Львовского областного совета по вопросам исполнения решения областного совета от 23.06.2009 г. № 922 «Об обращении к Президенту Украины и МИД Украины относительно осуждения варварского уничтожения военных захоронений УПА в лесном массиве горы Крещатая Подкарпатского воеводства Республики Польши».

Панькевич требует от МИД официально осудить намерение польского депутата снести памятник-могилу воинам УПА в селе Грушовица, принять меры по предотвращению демонтажа памятника и инициировать проведение учета памятных знаков, установленных польской стороной на территории Украины.

«Польское радио» 13 августа сообщило, что евродепутат от партии «Право и справедливость» Томаш Поремба получил положительный ответ Совета охраны памяти борьбы и мученичества на его обращение о ликвидации памятника УПА в Грушовице Перемышльского уезда Подкарпатского воеводства Польши.

Поремба заявил, что «этот памятник поставлен несколько лет назад без какого-либо согласия со стороны польской администрации, со стороны польской власти, он не освящает место погребения, это памятник символический»

Евродепутат планирует передать письмо Совета власти Перемышльского уезда.

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