Суд обязал газету опровергнуть неправдивую информацию о Луценко

Шевченковский районный суд г. Киева удовлетворил исковые требования члена фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО к общественно-политической газете «Українська столиця» и обязал издание опровергнуть неправдивые сведения об истце, а также выплатить ему 5 тыс. грн. возмещения морального ущерба.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Гражданского движения «Народная самооборона» со ссылкой на адвоката Ю.ЛУЦЕНКО Виктора ВАСИЛЮКА.

По его словам, суд решил частично удовлетворить исковые требования Ю.ЛУЦЕНКО к общественно-политической газете «Українська столиця», журналистке Дарье ГАРКАВЕНКО об опровержении недостоверной информации и защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении морального ущерба.

Суд постановил признать не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Ю.ЛУЦЕНКО сведения, распространенные в № 18 газеты «Українська столиця» от 21 мая 2007 года в статье Д.ГАРКАВЕНКО «Спонсоры политической наркомании», а именно «Можно также вспомнить, что в период акции «Украина без Кучмы» выход информационно-радикальных «Граней» был профинансирован Юлией ТИМОШЕНКО, а на последний этап выборов СПУ в 2002 году Юрий Витальевич нашел средства в штабе СДПУ(о), правда в виде кредита», «Дружба с ЛУЦЕНКО позволила украинскому имуществу БАБАКОВА избежать разного рода проверок; более того, именно Юрий ЛУЦЕНКО публично санкционировал уголовное преследование Максима КУРОЧКИНА – бывшего партнера, а позже – конкурента БАБАКОВА в борьбе за украинские активы. Последняя деловая встреча господина ЛУЦЕНКО с его московским «единомышленником» состоялась во время апрельского приезда Александра БАБАКОВА в Киев».

Суд постановил обязать общественно-политическую газету опубликовать на той же полосе и тем самым шрифтом, что и опровергнутое сообщение, резолютивную часть решения не позднее месяца со дня вступления решения в законную силу, сообщил В.ВАСИЛЮК.

Также адвокат отметил, что ответчики по делу сообщили о намерении обжаловать решение.