Популярный среди туристов греческий остров остался без электричества

17:10, 13 августа 2013
Политика
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Популярный среди туристов греческий остров Санторини остался без света из-за пожара на электростанции.

Санторини остался без света

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Остров остался без электричества. Днем на электростанции в столице острова городе Тира (Санторини) произошел пожар", - сообщил агентству представитель греческой энергетической компании.

Мэр острова в Эгейском море Никос Зорзос (Nikos Zorzos) заявил местным СМИ, что на Санторини позднее должны доставить автономные генераторы для выработки электроэнергии. Пока оборудование не прибыло, власти вынуждены подавать электричество в разные районы острова поочередно, чтобы избежать полного отключения.

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Инцидент не отразился на работе аэропорта, отмечают СМИ.

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