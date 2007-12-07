Ющенко и Качинский назвали время запуска «Одесса – Броды» в аверсном режиме

Украина и Польша планируют запустить нефтепровод «Одесса – Броды» в аверсном режиме в середине 2008 года. Об этом, как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, заявили президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ в г. Южном Одесской области после посещения морского нефтяного терминала «Южный».

«Началом реализации этого проекта, в том понимании, как мы сегодня говорили, я видел бы середину 2008 года. Мы имеем все обстоятельства твердо об этом говорить», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он детализировал, что первый этап такого использования нефтепровода будет предусматривать транспортировку нефти в аверсном режиме в Броды – а из этого отправного пункта она будет перевозиться по железной дороге. «Только аверсный вариант использования «Одесса – Броды» имеет перспективу. Других вариантов просто не существует», – заявил Президент, отметив, что для перевода нефтепровода в такой режим нужно около трех месяцев.

Президент Украины также сообщил, что в соответствии с планом развития этого проекта в декабре 2007 года состоится формирование уставного фонда СП «Новая Сарматия», в апреле будет утверждено ТЭО проекта с тем, чтобы уже в мае эта компания могла выйти на рынок внешних заимствований и обратиться за ссудами к ЕБРР.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в текущем году было принято формальное политическое решение относительно проекта – оно детально прописано в положениях соответствующего межправительственного соглашения. Президент поблагодарил правительственные и бизнес-структуры за реализацию в 2007 году этого проекта.

Со своей стороны Л.КАЧИНСКИЙ подтвердил заинтересованность Польши в полной реализации этого проекта. «Я убежден, что этот проект будет реализован. Очевидно, это в наших польских интересах», – сказал Президент Польши, заверив, что смена исполнительной власти в его стране не повлияет на планы ее участия в проекте.

«Я ожидаю, что во время Энергетического саммита в Киеве можно будет увидеть первый этап работы нефтепровода «Одесса – Броды», – сказал Президент Польши, отметив, что подготовительные работы по реализации проекта идут ускоренными темпами. По его мнению, достройка нефтепровода до Гданьска возможна в 2011–2012 годах. В то же время В.ЮЩЕНКО высказал мнение, что эту работу можно реализовать в течение 2008–2009 гг. «Если бы не было политики, то проект «Одесса – Броды» работал бы уже не один год», – также отметил Президент Украины.

В.ЮЩЕНКО и Л.КАЧИНСКИЙ осмотрели нефтяной терминал «Южный», ознакомились с работой порта и посмотрели презентацию перспектив общего использования нефтепровода «Одесса – Броды». После этого Президент Украины подписал Указ о проведении в мае 2008 года в Киеве Международного энергетического саммита, который, по его убеждению, станет «завершением всей логистики, связанной с реализацией проекта «Одесса – Броды – Полоцк – Гданьск».