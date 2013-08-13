Защиту рыбака Федоровича взяла под контроль Лутковская

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного ВР по правам человека.

Напомним, против Федоровича – единственного из пяти украинских рыбаков, выжившего после столкновения их лодки с катером береговой охраны Пограничной службы ФСБ России 17 июля 2013 г. в Азовском море, возбуждено уголовное дело об обвинении в совершении преступления, предусмотренного статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

В связи с этим Омбудсмен Украины направила обращение Уполномоченному по правам человека Российской Федерации Владимиру Лукину и Уполномоченному по правам человека в Краснодарском крае Сергею Мишаку с просьбой способствовать надлежащему расследованию факта гибели четырех граждан Украины и установлению виновных в их смерти. Лутковская обратилась с просьбой обеспечить контроль над соблюдением прав Федоровича, который во время столкновения получил телесные повреждения и теперь проходит лечение, и способствовать его возвращению на Родину.

Уполномоченный по правам человека также обратилась в Министерство иностранных дел Украины относительно предоставления необходимой консульско-правовой помощи гражданину Украины Федоровичу.

В пресс-службе напомнили, что 12 июля 2013 года в Москве состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным ВР Украины по правам человека и Уполномоченным по правам человека в РФ.