Один из власть предержащих отказался от государственной дачи

16:45, 07 декабря 2007
Политика
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Не нужна, говорит, никакая...

Арсений ЯценюкПредседатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что не собирается получать государственную дачу.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом председатель ВР отметил, что у него есть «имение, которое записано в декларации».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «на ни одной из должностей я не получал ни квартиры, ни дачи и в дальнейшем не собираюсь этого делать». Он сказал: «Мне она (дача – УНИАН) не нужна, государственная, никакая».

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