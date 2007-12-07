Один из власть предержащих отказался от государственной дачи

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что не собирается получать государственную дачу.

Как передает корреспондент УНИАН, при этом председатель ВР отметил, что у него есть «имение, которое записано в декларации».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «на ни одной из должностей я не получал ни квартиры, ни дачи и в дальнейшем не собираюсь этого делать». Он сказал: «Мне она (дача – УНИАН) не нужна, государственная, никакая».