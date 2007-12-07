Один из власть предержащих отказался от государственной дачи
16:45, 07 декабря 2007Политика
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Не нужна, говорит, никакая...
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявил, что не собирается получать государственную дачу.
Как передает корреспондент УНИАН, при этом председатель ВР отметил, что у него есть «имение, которое записано в декларации».
А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что «на ни одной из должностей я не получал ни квартиры, ни дачи и в дальнейшем не собираюсь этого делать». Он сказал: «Мне она (дача – УНИАН) не нужна, государственная, никакая».
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