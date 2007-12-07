Яценюк поможет Януковичу и Литвину

Председатель Верховной Рады Арсений Яценюк планирует до вторника встретиться с представителями всех фракций для консультаций относительно дальнейшей работы парламента.

"Обязательно на протяжении этих трех дней (два выходных и понедельник) я буду проводить консультации со всеми участниками этого процесса", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

По мнению Яценюка, "иногда третья сторона, например, такая как председатель Верховной Рады, является хорошим помощником" для достижения компромисса.

"Если кто-то думает, что Верховная Рада шестого созыва будет абсолютно и принципиально отличаться от всех предыдущих пяти, то едва ли это случится. Но, думаю, что все участники процесса заинтересованы в том, чтобы ВР шестого созыва была на порядок лучше, чем все предыдущие", - сказал глава ВР.

Украинская правда