УЗ будет строить экспресс до Борисполя

Строительно-монтажные работы подготовительного периода реализации Национального проекта "Воздушный экспресс" объемом в 33 млн грн будет выполнять предприятие "Укрзализныци" - Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины, отбор исполнителя работ прошел 8 августа. Информация об акцепте договора опубликована в «Вестнике государственных закупок» 9 августа 2013.

“Строительно-монтажные работы будет выполнять предприятие Укрзализныци - Государственное территориально-отраслевое объединение "Юго-Западная железная дорога". Сумма договора составляет 33 млн грн”, - говорится в сообщении.

Строительные работы подготовительного периода будут проходить на участке от автопутепровода (с. Счастливое - кольцевая дорога) до ответвления новой трассы в сторону аэропорта "Борисполь" наряду с существующими путями железной дороги, владельцем которых является ЮЗЖД.

В Нацинвестпроекте отмечают, что ЮЗЖД имеет возможность проводить соответствующие работы без изменения графика движения поездов на соответствующем участке, что позволит сократить срок реализации этой фазы проекта (август - ноябрь 2013 г.).

Справка УНИАН. Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.

Полная прибыльность проекта предусматривает, кроме прямой коммерческой выгоды, также позитивные эффекты в смежных отраслях – транспорте, логистике, туризме, услугах.

Общая сумма кредита составляет 372 млн долл. Кредит будет выделяться двумя траншами. Первый транш (52 млн долл.) будет использован на выполнение проектных и подготовительных работ. Второй - 320 млн долл. - обеспечит непосредственно строительство инфраструктурных объектов.

Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей