Яценюк думал, что будет намного хуже

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что парламент работает достаточно демократично.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил сегодня во время пресс-конференции.

«В парламенте не происходит ничего иного, кроме демократии», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что ВР – это не армия, где можно выстроить народных депутатов, дать четкие указания и рассказать, куда идти.

«Я бы хотел, чтобы в Украине был тот парламент, который является демократическим, тот парламент, который имеет различные позиции и различные мнения, и тот парламент, который после сложных, трудных и продолжительных дискуссий все же приходит к консенсусным решениям», - сказал он.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что последние два дня ему было довольно сложно работать.

«Но думаю, что за тех два пленарных заседания мы, в принципе, доказали, что даже несмотря на попытки блокировать трибуну, блокирования как такового не было», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель ВР отметил, что не хотел бы, чтобы с первых дней работы в новоизбранном парламенте дестабилизировалась обстановка.

В целом А.ЯЦЕНЮК положительно оценил два пленарных заседания парламента.

«Честно говоря, я думал, что будет намного хуже», - сказал А.ЯЦЕНЮК.