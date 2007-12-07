У Ющенко ”благословили” цену на газ: тяжелая, но реальная

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК считает установленную для Украины цену на российский газ “тяжелой, но реальной”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

“Условия - тяжелые для Украины, но не самые худшие”, - подчеркнул А.ШЛАПАК.

Он отметил, что Украине уже необходимо смириться с тем, что цены на энергоносители будут постоянно расти, и “рассчитывать, что мы можем сидеть на хорошей цене на газ за счет России или Туркменистана, не удастся”.

Также А.ШЛАПАК допускает возможность пересмотра предварительно установленной для Украины цены на российский газ в 179,5 долларов за тысячу кубических метров с приходом нового правительства.

При этом он уверен, что пересматривать цену на импортный газ необходимо без давления на Россию.

Как сообщал УНИАН, 5 декабря Украина и Россия подписали контракты на поставку природного газа в 2008 году. Контракты на поставку газа в Украину в 2007 году были подписаны между RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) и ЗАО «УкрГаз-Энерго».

4 декабря т.г. Россия и Украина согласовали цену газа на 2008 год на уровне 179,5 долл. за тыс. куб. м. на границе с Украиной. Ставка за транзит российского газа через территорию Украины с 2008 г. будет составлять 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км, через территорию России для Украины - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.