Балога напомнил Тимошенко и Кириленко про ”должок”

Глава секретариата президента Виктор Балога призывает демократическую коалицию безотлагательно подать в Верховную Раду законопроекты, предусмотренные коалиционным соглашением.

Об этом говорится в официальном письме Балоги к лидерам фракций, которые создали коалицию, - Юлии Тимошенко и Вячеславу Кириленко.

Балога отметил, что формирование парламентского большинства было связано с разработкой коалиционного соглашения, частью которого является обязательство принять законы по самым актуальным вопросам.

Некоторые из них должны были воплотить предвыборные обещания, другие касались усовершенствования государственного механизма.

Балога подчеркнул, что эти законопроекты уже согласованы с президентом и потому после их принятия будут сразу же подписаны главой государства.

В связи с этим глава секретариата призвал лидеров БЮТ и "НУ-НС" безотлагательно представить на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, предусмотренные коалиционным соглашением.

По мнению Балоги, это практическое действие подтвердит ответственное отношение двух политических сил к выполнению обязательств, взятых перед своими избирателями и всем украинским народом.

Украинская правда