Тимошенко: мы им сделали беспрецедентные предложения

Демократическая коалиция сделала парламентскому меньшинству ряд предложений для того, чтобы достичь компромисса в Верховной Раде. Об этом в пятницу в стенах Верховной Рады заявила лидер БЮТ Юлия Тимошенко, отметив при этом, что соответствующие предложения являются беспрецедентными. Точку зрения лидера приводит сайт БЮТ.

По словам Тимошенко, БЮТ согласился на то, что должность первого вице-спикера парламента принадлежит оппозиции. «Мы готовы голосовать за это одновременно с заместителем председателя ВР, то есть это есть гарантированное голосование, по которому парламентская оппозиция получит должность первого вице-спикера ВР», - сказала Юлия Тимошенко.

Она также сообщила, что демократическая коалиция предложила двум наименьшим фракциям – Блоку Литвина и КПУ – по своей квоте избрать первыми по одному комитету. Коалиция также предложила Партии регионов избирать комитеты поочередно, а также возможность ПР избрать первыми. «Мы это сделали для того, чтобы парламентская оппозиция чувствовала себя уверенно, чтобы были выдержаны все условия регламента относительно пропорционального деления», - отметила лидер БЮТ.

В то же время Юлия Тимошенко сообщила, что парламентское меньшинство не может договориться между собой. «Мы им отдали первого вице-спикера, практически все контрольно-оппозиционные комитеты, но они вышли сегодня и сказали, что не могут договориться», - сказала она. Юлия Тимошенко заявила, что учитывая эти предложения, она не понимает, почему блокируется парламент.