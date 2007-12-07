Спикера заставили закрыть заседание ВР?

Сегодняшнее пленарное заседание Верховной Рады закрыто. Следующее заседание начнется 11 декабря, в 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что вынужден закрыть пленарное заседание, поскольку до сих пор не найдена общая позиция по кандидатуре на должность первого заместителя Председателя ВР.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что аппарат ВР «до вторника ждет официальное предложение по кандидатуре на эту должность».

При этом он подтвердил намерение представителей коалиции на должность вице-спикера парламента выдвинуть члена БЮТ Николая ТОМЕНКО.