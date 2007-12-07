Литвин сказал Тимошенко, что поезд уже ушел

Лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН считает, что за утверждение премьер-министра Украины должны голосовать только фракции, которые сформировали коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, проголосует ли фракция Блока Литвина за кандидатуру Юлии ТИМОШЕНКО на должность главы правительства.

«Есть коалиция, и она должна принять соответствующее решение», - сказал В.ЛИТВИН. По его словам, коалиция должна пройти «ключевой экзамен на свою жизнеспособность».

Он отметил, что уже в процессе работы, в процессе принятия госбюджета, законопроектов «мы будем находить общую позицию, поскольку мы отвечаем за экономическое, социальное положение страны».

В.ЛИТВИН считает, что предложение Ю.ТИМОШЕНКО о внесении в программу деятельности правительства положений предвыборной программы Блока Литвина является запоздалым. По его мнению, «внести в программу можно все, а потом ничего не выполнять».

«Давайте почитаем программу коалиции – там написано все об украинском счастье, но нет ни одной конкретной даты, когда нам ждать это счастье», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что ознакомилась с заявлением В.ЛИТВИНА, что при условии включения в правительственную программу всех положений предвыборной программы Блока Литвина представители этой политической силы готовы проголосовать за кандидатуру на должность премьер-министра.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что БЮТ внимательно изучил программу Блока Литвина, и каждый ее пункт будет включен в правительственную программу. По словам лидера БЮТ, на встрече с фракцией Блока Литвина она подтвердит это.