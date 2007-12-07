Литвин заявляет, что Секретариат предлагает должности в обмен на поддержку коалиции

Лидер фракции Блока Литвина Владимир ЛИТВИН заявляет, что его политической силе предлагают должности, чтобы он поддержал коалицию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня во время утреннего пленарного заседания.

По его словам, в ВР продолжается опасная тенденция искусственного распределения парламента пополам. Он добавил, что через распределение должностей возвращается старая практика, когда предлагаются должности в обмен на поддержку коалиции. «Я хочу официально заявить, что предлагают должности», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он заверил, что такой вариант не пройдет. По словам В.ЛИТВИНА, если идти таким путем, то будет разрушена вся Верховная Рада. «Нельзя строить новый парламент в Украине по старым меркам», - сказал он.