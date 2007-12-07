Заседание тройки Украина-ЕС перенесли из-за Яценюка

Заседание Тройки ЕС-Украина перенесено из-за отсутствия министра иностранных дел Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в португальском Президентстве при ЕС.

“Вы понимаете, что сейчас, пока нет министра, не стоит проводить такое заседание”, - сказал собеседник агентства.

Он особенно обратил внимание на то, что в этом решении нет никакой политики.

“Хочу особенно обратить внимание на то, что здесь не стоит искать никакого политического підґрунтя, это – обычный рабочий момент”, - сказал собеседник агентства.

Дипломат также не смог сказать, когда может состояться заседание Тройки, однако выразил предположение, что, скорее всего оно состоится уже в начале следующего года.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК был избран председателем Верховной Рады Украины. Сейчас обязанности министра временно выполняет первый заместитель министра Владимир ХАНДОГИЙ.

Заседание Тройки УКРАИНА-ЕС на уровне министров иностранных дел было запланировано на 11 декабря.