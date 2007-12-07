В Верховной Раде началось пленарное заседание

В Верховной Раде Украине началось пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что народным депутатам пока не удалось найти общую позицию относительно распределения комитетов и формирования руководящих органов парламента.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что парламент работает под определенным давлением со стороны некоторых политических сил.

Он призвал руководителей всех фракций приложить все усилия, «чтобы избежать неконструктивный подход к работе ВР».