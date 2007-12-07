В Верховной Раде началось пленарное заседание
11:49, 07 декабря 2007Политика
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Яценюк просит не блокировать
В Верховной Раде Украине началось пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что народным депутатам пока не удалось найти общую позицию относительно распределения комитетов и формирования руководящих органов парламента.
А.ЯЦЕНЮК также отметил, что парламент работает под определенным давлением со стороны некоторых политических сил.
Он призвал руководителей всех фракций приложить все усилия, «чтобы избежать неконструктивный подход к работе ВР».
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