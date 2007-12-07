В Верховной Раде началось пленарное заседание

11:49, 07 декабря 2007
Политика
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Яценюк просит не блокировать

Арсений ЯценюкВ Верховной Раде Украине началось пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, после перерыва председатель ВР Арсений ЯЦЕНЮК сообщил, что народным депутатам пока не удалось найти общую позицию относительно распределения комитетов и формирования руководящих органов парламента.

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что парламент работает под определенным давлением со стороны некоторых политических сил.

Он призвал руководителей всех фракций приложить все усилия, «чтобы избежать неконструктивный подход к работе ВР».

 

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